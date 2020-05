„Donna“ ist dank Ihrer Hilfe wieder gesund

„Donna“ wurde im Park Fremden angeboten, geschenkt. Es ist also kein Geheimnis, dass sie kein liebevolles Zuhause gehabt hat, bis Regina Drlik von der „Hunde Such Hilfe“ alarmiert wurde und den kleinen Yorkshire Terrier rettete: „Sie hatte massive Atemgeräusche, einen aufgeblähten Bauch und machte allgemein einen kranken Eindruck. Wir konnten einige Tierarztbesuche mittels Spenden abdecken, es wurden Röntgen, Ultraschall, Herzuntersuchungen und so weiter durchgeführt.“