Pflegeheim: Ermittlungen auch wegen Misshandlungen

Mehrere Bewohner sind in einem steirischen Heim in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben - in diesem Fall ist jetzt die Justiz am Zug. Dem nicht genug, soll es dort auch zu Misshandlungen gekommen sein, eine Mitarbeiterin erhob via „Krone“ schwere Vorwürfe. Auch in diesem Fall hat die Staatsanwaltschaft Graz nun Ermittlungen eingeleitet.