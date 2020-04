Mehrere Corona-Tote in Heim: Ermittlungen laufen

Zwölf Tote seit Krisenbeginn

Der Hintergrund: Wie in etlichen steirischen Pflegeheimen sind auch in dem betroffenen mehrere Patienten und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden, nämlich 39. Was hinzukommt: Seit Beginn der Krise sind, wie auch das Land Steiermark auf Anfrage der „Steirerkrone“ bestätigt, zwölf Bewohner im 160 Betten umfassenden Heim verstorben. Ein großer Anteil von ihnen in Verbindung mit einer Covid-19-Infektion - laut der Strafanzeige handelt es sich um insgesamt sechs Todesfälle.