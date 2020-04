Pflegeheim-Affäre: Heimbewohner auch gequält?

Wehrlose Menschen wie Gänse gemästet?

„Ich bin selbst in der Pflege tätig, aber was dort passiert ist, ist einfach furchtbar“, berichtet eine Steirerin. Ihr Schwiegervater ist in besagtem Heim untergebracht. Am Montag wurde er ins Spital eingeliefert, sein Zustand ist schlecht. Auch er hat sich mit dem Virus angesteckt. „Obwohl sein Zimmernachbar wissentlich infiziert war, haben sie ihn mit meinem Schwiegervater ins selbe Zimmer gelassen. Der Mann ist am Virus verstorben. Ich fürchte, auch mein Schwiegervater wird es nicht schaffen. Obwohl Menschen infiziert waren, haben die Pfleger keine Schutzausrüstung verwendet. Das Heim hat immer gesagt, unserem Vater gehe es gut!“