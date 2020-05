Stillose Trennung? Sagnol-Vorwürfe gegen FC Bayern

„Bei mir war das leider nicht so“

„Ich war traurig und irritiert. Wenn du bei Bayern arbeitest als Assistent von Carlo, dann hofft man auf eine lange Beziehung. Das hat nicht geklappt“, so Sagnol in einem Interview mit Sport1. „Die Situation bei Bayern war schwierig und es fällt mir immer noch schwer, darüber zu sprechen. Wie es abgelaufen ist, das war nicht mehr der FC Bayern, den ich kannte. Eine Trennung lief in diesem Verein immer mit Stil ab, bei mir war das leider nicht so.“