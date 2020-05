Weißrusslands Frauen-Liga startete in neue Saison

Ursprünglich hätten die Spiele bereits am 16. April beginnen sollen. Die Männer hatten bereits im März mit dem Spielbetrieb in den für Zuschauer geöffneten Stadien angefangen. In der Hauptstadt Minsk landeten die Spielerinnen von Dinamo-BGUFK am Donnerstag gegen die U-19 ihren ersten Sieg (7:0) in der Frauenmeisterschaft der Ex-Sowjetrepublik. Der Bewerb läuft bis zum 8. November. Aus Angst vor einer Infektion meiden allerdings viele Fans die Stadien. Viele Menschen orientieren sich an Russland, wo Fußball ausgesetzt ist und insgesamt starke Einschränkungen gelten.