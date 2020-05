Grenzöffnung: Platter setzt Hoffnung in Gespräche

Deutsche haben Lust auf Tirol

Man werde schließlich auch in Deutschland ständig die gesundheitliche Lage anschauen und dann eine Prognose vornehmen, erklärte Platter. Er nehme jedenfalls wahr, dass viele deutsche Gäste gerne wieder in diesem Sommer in Tirol urlauben wollen. Die Frage, ob er zuversichtlich sei, dass es noch rechtzeitig zu einer Grenzöffnung kommt, wollte der Landeschef nicht beantworten.