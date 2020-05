Erstes „freies“ Wochenende - und es kommt Schnee

Am Freitag treten in der Osthälfte anfangs noch Störungsreste auf, die örtlich Regen bringen. Von Westen her lockert die Bewölkung rasch auf und die Sonne zeigt sich. Einzelne kurze Schauer sind aber bis zum Abend nicht ausgeschlossen. In der Westhälfte startet der Tag hingegen sonnig. Nach und nach werden auch hier die Wolken im Tagesverlauf dichter, und bis zum Abend muss zwischen Vorarlberg und Salzburg sowie auch in Osttirol neuerlich mit Regen gerechnet werden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1800 und 2200 Metern. Der Wind aus West bis Nordwest weht im Norden und Osten teils mäßig. Die Frühtemperaturen liegen zwischen vier und zwölf, die Tageshöchstwerte zwischen 13 und 20 Grad.