Mittel erhöht: Zehn Milliarden Euro für Kurzarbeit

„Wirtschaftsmotor wieder anwerfen“

Wirtschaftsministerin Schramböck betonte ebenfalls, die Kurzarbeit gebe Mitarbeitern und Lehrlingen eine Zukunft in Unternehmen, „wenn es wieder bergauf geht“: „Daher nutzen Sie bitte weiterhin diese Möglichkeit.“ Nur so sei es möglich, die Arbeitsplätze zu retten. Für die Zukunft sei es wichtig, den „Wirtschaftsmotor wieder anzuwerfen“, so die Ministerin. Schramböck unterstrich auch die Wichtigkeit von Produktionsstandorten in Europa, um künftig die Wirtschaft krisenfester zu machen: „So machen wir uns auch unabhängiger von den Standorten und Märkten in Asien.“