Abbruch - aber Grbic schreibt Aufstieg nicht ab!

EURO im Hinterkopf

Zudem wurde die EURO um ein Jahr verschoben - was sich für Grbic noch als Vorteil erweisen könnte. „Dadurch gewinne ich vielleicht ein Jahr dazu, in dem ich mich in einer höheren Liga für die EM beweisen kann. Ich habe die Europameisterschaft schon im Hinterkopf, Österreich ist mit treffsicheren Stürmern nicht so gesegnet“, erklärte Grbic, der die ÖFB-U21-Auswahl im November 2018 mit seinem Goldtor im Play-off gegen Griechenland zur EM geschossen hatte.