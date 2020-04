Hilfsfonds: Tennis-Rüpel Kyrgios kritisiert Thiem

Eine Aussage, die für viel Aufsehen in der Tenniswelt sorgte. Die Schweizer Zeitung „Blick“ titelte daraufhin etwa, dass sich Thiem mit Federer und Djokovic anlegt. Der in der Vergangenheit öfters mit Eskapaden auf dem Platz aufgefallene Tennis-Profi Nick Kyrgios kann Thiems Aussage nicht nachvollziehen. „Er versteht nicht, worum es geht. Wir bekommen an der Spitze viel zu viel bezahlt und zu wenig Geld wird verteilt“, erklärte der Austrialer, der in der Corona-Krise Essenlieferungen für Hilfsbedürftige durchgeführt hatte, via Instagram. „Es geht darum, zu helfen, wo es geht, egal ob professionell. Versuche dich, in ihre Lage zu versetzen.“