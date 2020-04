Liverpool-Legende Michael Robinson verstorben

Er spielte 24-mal für die irische Nationalmannschaft, er traf viermal für die „Boys in Green“. Er ließ sich in Spanien nieder, lernte perfekt spanisch, kommentierte die WM in 1990 in Italien, arbeitete bei Cadena SER, beim Staatssender RTVE und auch bei Canal Plus. Er war ein Liebling der Spieler, dem sie immer gern ein Interview gaben.