Start der Champions Hockey League erst im Oktober

Im neuen Format wird es keine Gruppen-, sondern ausschließlich K.o.-Spiele geben. Das gab die CHL am Dienstag bekannt. Die „Königsklasse“, an der neuerlich 32 Teams aus 13 Ländern teilnehmen, wird mit dem Sechzehntelfinale beginnen. Inklusive bis zum Halbfinale werden die Aufsteiger in Hin-und Rückspiel ermittelt. Das Finale ist für den 9. Februar 2021 angesetzt. Die österreichische Eishockeyliga wird neben den Bullen aus Salzburg auch noch von den Vienna Capitals und dem HC Bozen vertreten. Das Datum der Auslosung steht noch nicht fest. Eigentlich wäre der 20. Mai angedacht gewesen. Die CHL muss sich aber noch zwischen diesem und einem anderen Termin Anfang Juni entscheiden.