Strache: Ein rätselhafter Ibiza-Flug im Privatjet

Privatfotos

Jetzt geht es um Privatfotos von einem Ibiza-Flug im Sommer 2018, also ein Jahr nach der Videofalle. Als damaliger Vizekanzler jettete Strache mit seiner Ehefrau Philippa und Familienmitgliedern auf seine Lieblingsinsel in den Urlaub. Geflogen wurde nicht in der Holzklasse, sondern mit einem Privatjet.