Ab 11. Mai wieder Besuche in Gefängnissen möglich

Besuche vor Ort bald wieder möglich

Wie Zadic am Montag bekanntgab, möchte sie nun so schnell wie möglich in den Normalzustand zurückkehren. Demnach wird es bei der Besuchsmöglichkeit von Angehörigen eine „stufenweise Lockerung“ geben, eine entsprechende Verordnung befinde sich bereits in Ausarbeitung. Besuche werden „voraussichtlich mit 11. Mai“ wieder möglich sein, versprach Zadic. Sie räumte ein, dass die Therapie- und Betreuungsmöglichkeiten sich speziell im Maßnahmenvollzug in den vergangenen Wochen schwierig gestaltet hätten.