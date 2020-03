So laufen Strafverfahren in Zeiten der Pandemie

Die „Verhinderung der Verbreitung von Covid-19“ steht derzeit auch in der Justiz an erster Stelle. Die Beschränkung sozialer Kontakte betrifft auch strafrechtliche Ermittlungen und Verfahren. Fristen für Verfahren, Rechtsmittel etc. sind unterbrochen, auf die Eintreibung von Bußgeldern wird - wenn nötig - verzichtet, Haftverhandlungen finden per Video oder gar nicht statt, auch U-Haft-Besuche sind verboten.