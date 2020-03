Corona: Neue Regeln für Gerichte und Gefängnisse

Isolationsabteilungen in Gefängnissen

In Österreichs Gefängnissen werden indessen eigene Isolationsabteilungen gebildet, wie Zadic am Freitag mitteilte. Diese sind für Neuzugänge in den Haftanstalten gedacht. In der Regel werden die Neo-Häftlinge in Einzelzellen untergebracht. Treten innerhalb von 14 Tagen keine Symptome auf, werden sie in den normalen Strafvollzug verlegt.