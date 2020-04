Wohnzimmer und Garten werden zum „Turnsaal“

Athleten, die in einem Wohnheim untergebracht sind, werden dort weiter betreut – wie etwa bei den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder in Kainbach. Aber die Athleten, die normalerweise in einer Tageswerkstätte arbeiten, müssen eben auch zu Hause sein. Special Olympics Österreich versucht zu helfen, stellt über Facebook und Homepage täglich Trainingsvideos zur Verfügung, damit die Athleten fit bleiben.