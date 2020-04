Stadt will auf Klasse statt Masse setzen

Stadträtin Martina Berthold (Grüne) geht einen Schritt weiter: Sie fordert einen ökologischen Tourismus und will Förderungen für Tourismusbetriebe an klimafreundliche Bedingungen knüpfen. „Corona geht vorbei, die Klimakrise aber nicht“, mahnt Berthold. Den Busterminal in der Paris-Lodron-Straße will sie auflösen. Die Freiheitlichen verlangen im Tourismuskonzept eine deutliche Abkehr vom Massentourismus. Auch für die SPÖ ist eine Abkehr vom Massentourismus wünschenswert, aber: „Es darf keinen Zwei-Klassen-Tourismus geben.“