Coronavirus in Österreich: Aktuelle Zahlen zum Tag

So werden derzeit 594 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung in einem Spital behandelt, das entspricht einem Rückgang von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vortag. 145 der Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden. Die meisten Patienten gibt es übrigens in Wien - hier werden 142 infizierte Menschen im Spital behandelt, 23 davon liegen auf der Intensivstation. Die meisten Intensiv-Patienten (39) gibt es aber in Oberösterreich.