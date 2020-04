„Große Industrie!“ Lazio-Chef will Ende der Pause

Nach einer fast zweimonatigen Fußball-Zwangspause wegen der Corona-Krise hat der Präsident von Lazio Rom eine baldige Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der italienischen Serie A gefordert. Claudio Lotito nannte dafür vor allem finanzielle und psychologische Gründe. „Der Fußball in Italien ist eine große Industrie und garantiert der Staatskasse 1,2 Milliarden Euro an Steuergeldern“, sagte Lotito.