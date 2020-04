Hacker gibt Beute von 23 Millionen Euro zurück

99,95 Prozent der Einlagen gestohlen

Das Schicksal der Plattform schien damit besiegelt. Dem Bericht nach waren 99,95 Prozent der Einlagen bei dem Angriff gestohlen worden. So leicht aufgeben wollten Yang und sein Team dann aber offenbar doch nicht. Über die Blockchain der Kryptowährung Ethereum schrieben sie an den Hacker: „Melde dich bei uns. Für deine Zukunft wäre das besser.“ Die Nachricht hängten sie laut „Spiegel“ einer Transaktion an, die sie dem Hacker schickten - in einem mit dem Verwendungszweck einer Banküberweisung vergleichbarem Feld.