Von gefälltem Baum erfasst: Jäger (67) verstorben

Tödlich verunglückt ist am Donnerstagvormittag ein einheimischer Jäger (67) in Kirchdorf in Tirol: Er baute in den Waidringer Alpen gemeinsam mit einem Kollegen einen Ansitz, dazu fällten sie auch Bäume. Einer der Stämme geriet in dem sehr steilen Gelände plötzlich ins Rutschen - der 67-Jährige wurde von der Baumkrone erfasst und verstarb noch vor Ort.