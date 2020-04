Demo gegen Covid-Maßnahmen nun doch gestattet!

Entgegen der ursprünglichen Ankündigung, eine Demonstration am Freitagnachmittag (24.4.) in Wien nicht stattfinden zu lassen, wird die Veranstaltung seitens der Polizei nun doch nicht untersagt. Die Initiative dahinter hatte bereits im Vorfeld juristische Schritte im Falle einer Untersagung der Protestaktion angekündigt. Also noch vor dem eigentlich Neustart Österreichs mit Lockerungen der Maßnahmen und der Öffnung von Lokalen und Dienstleistungsbetrieben darf hierzulande wieder demonstriert werden - und ausgerechnet gegen das Covid-Maßnahmengesetz ...