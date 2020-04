Zverev kann sich zuschauerlose Turniere vorstellen

Die Tennis-Tour pausiert wegen der Corona-Krise derzeit bis Mitte Juli. Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass die Pause noch länger dauern wird. Zverev rechnet damit, dass auch die US Open in New York nicht wie geplant im September stattfinden. „Man kann sich das nur schwer vorstellen, zumal die Hartplatz-Saison in den USA eigentlich ja sogar schon Ende Juli, Anfang August beginnen soll“, sagte der 23-Jährige, der derzeit in Tampa in Florida trainiert. New York ist ganz besonders von der Corona-Krise betroffen.