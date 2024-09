Europa auch ohne Djoker und Sinner großer Favorit

Vom Ranking her ist der 27-Jährige bei seiner fünften Teilnahme der Anführer seiner Truppe. „Hier braucht man niemanden, der laut wird in der Umkleide und den Anführer spielt“, betonte Zverev. Bis zu 17.000 Zuschauer haben in der Multifunktionshalle Platz. Die hoffen größtenteils sicher auf einen Triumph der Europäer, die 2022 in London (8:13) und 2023 in Vancouver (2:13) den Kürzeren gezogen haben, im ewigen Ranking aber mit 4:2-Erfolgen die Nase vorne haben. „Es wäre großartig, meine Tätigkeit mit einem Höhepunkt zu beenden“, hofft McEnroe auf einen Überraschungserfolg seines Teams.