Öffis: Nur einsteigen, wenn man sich gesund fühlt!

Regeln inkludieren auch allgemeine Verhaltensempfehlungen

Die Verhaltensregeln beinhalten unter anderem allgemeine Tipps: Man solle die Öffis generell nur dann benutzen, wenn man auch gesund ist, dazu muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Tickets sollen vermehrt online gekauft und Stoßzeiten möglichst vermieden werden. Man solle seine Sitzplätze eher spät verlassen, ausreichend Abstand halten, in die Armbeuge husten/niesen und Taschentücher nicht in den Fahrzeugen liegen lassen. Also kurzum: die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Diese Richtlinien werden allen Unternehmen in Österreich zur Verfügung gestellt.