Wien: Deutlich weniger Öffi-Nutzer unterwegs

An den großen Umsteige-Knotenpunkten wie etwa am Westbahnhof bot sich ein Bild, das auch an Feiertagen ungewöhnlich wäre. Nur wenige Menschen waren in der Passage unterwegs. Die Kundenfrequenz war auch bei einer großen Filiale einer Bäckereikette gering - wobei das Angebot dort reichhaltig war und sich nicht von anderen Tagen unterschied.