Wachauer Wirte warnen: „Es drohen Spott-Preise“

Gespenstisch ruhig ist es derzeit im idyllischen Schloss Dürnstein in der Wachau. Denn wo sich im Frühjahr sonst Tausende Touristen tummeln, herrscht seit Beginn der Coronakrise gähnende Leere. Damit sich das mit der für Mitte Mai geplanten Öffnung der Gastronomie aber auch wieder ändert, fordert Hotelchef Christian Thiery klare An- und Absprachen ein. „Wenn wir wieder aufsperren dürfen, dann aber bitte richtig. Niemand will in einem Restaurant sitzen, wenn die Rahmenbedingungen nicht völlig klar sind“, so Thiery. Eben dafür sollen Kunden im Gegenzug aber auch den vollen Preis bezahlen. „Denn Preis-Dumping“, ist sich der Schlosshotel-Chef sicher, „würde die Branche jetzt noch mehr ruinieren.“