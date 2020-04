Corona: Knopf im Ohr soll Erkrankte warnen

Sensor misst Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung, Puls und mehr

Der Sensor, der wie ein Hörgerät getragen wird, soll unter anderem die Körpertemperatur, die Sauerstoffsättigung des Blutes, Atemfrequenz und Puls messen und so eine Verschlechterung frühzeitig über eine Bluetooth-Funkverbindung an eine „Einsatzzentrale“ melden. Denn nicht alle Patienten messen korrekt Fieber, oder sie zögern bei Beschwerden, den Arzt zu informieren und umgehend in ein Krankenhaus zu gehen. In Zusammenarbeit mit der zuständigen Münchner Behörde sollen für eine Studie nun mindestens 1200 Covid-19-Erkrankte über 60 Jahre gewonnen werden, die sich in der Landeshauptstadt in häuslicher Isolation befinden.