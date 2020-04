KPÖ Plus beantragt Corona-Hilfsfonds

Der Senat der Stadt Linz hat einen Solidaritäts-Fonds in Höhe von einer Million Euro für Corona-Härtefälle in ins Leben gerufen. Einen solchen Hilfsfonds will Gemeinderat Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) auch für Salzburg. Er hat am Montag einen Antrag eingebracht, der die Stadtregierung auffordert, dem Linzer Vorbild zu folgen.