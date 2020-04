Jeder Fünfte will laut Umfrage mehr Auto fahren

Ein Fünftel will auch nach Corona vermehrt das Auto zu nützen, um weniger mit Bakterien und Viren in Berührung zu kommen. Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner fordert, dass spätestens am 4. Mai der öffentliche Verkehr wieder zum Normalbetrieb hochgefahren wird: „ „Die Corona-Pandemie hat sich in den Köpfen der Bevölkerung verankert. Das ist angesichts der Tragweite dieser Infektion, die gesamte Kontinente heruntergefahren hat, nachvollziehbar. Allerdings wird es auch ein Leben nach Corona geben. Gerade der Öffentliche Verkehr bildet für die zukünftige Entwicklungsfähigkeit unseres Bundeslandes eine essentielle Säule auf die wir bauen und die keinesfalls kurzfristig betrachtet werden darf“