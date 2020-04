Genussprodukte sind immer willkommen

Gute regionale Produkte bietet Christian Adelbrecht vom Stöcklweingarten in Sattendorf auch in schwierigen Zeiten an. Sein Genuss-Shop macht bei der Plattform „Das pack ma“ von Wirtschafts-, Landwirtschaftskammer und Land Kärnten mit. Da werden Oliven- und Kürbiskernöle, feinste Kärntner Schokoladen, Zwetschkenröster oder scharfe Chili-Spezialitäten angeboten. Auch ein gutes Flascherl Wein aus Kärnten oder der Steiermark darf nicht fehlen. „Wir stellen jetzt am Ossiacher See gratis zu und bleiben auch danach bei diesem Service“, sagt Adelbrecht.