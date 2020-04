300.000 Euro für mehr Grün in Lehen

Elf Bäume sollen im Bereich neue Mitte Lehen gepflanzt werden. Gemeinsam mit einer baulichen Neugestaltung der Begegnungszone wird das nicht nur mehr Lebensqualität, sondern auch deutlich mehr Verkehrssicherheit an diesem wichtigen Treffpunkt im Stadtteil bringen. Zusätzliche Grüninseln und fünf weitere Bäume sollen außerdem in der Schießstattstraße umgesetzt werden, wie Martina Berthold erläutert: „Für diese Projekte wird die Stadt rund 300.000 Euro bereitstellen - Geld das bestens investiert ist, denn wir ermöglichen damit mehr Schatten und mehr Lebensqualität für die Menschen in Lehen und erhöhen die Verkehrssicherheit im Stadtteil deutlich.“ Der Beschluss zur Umsetzung könnte am kommenden Montag folgen.