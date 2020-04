Zwei neue Todesfälle in Salzburg

Das Uniklinikum Salzburg vermeldete am Dienstag zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie: Ein 85-Jähriger und eine 86-Jährige verstarben an den Folgen der schweren Lungenerkrankung. Es sind der 31. und 32. Todesfall wegen Covid-19. Die Neuinfektionen dagegen gehen weiter zurück: So wurde am Montag erstmals keine Neuinfektion vermeldet. Knapp 350 Tests wurden ausgewertet, allesamt fielen negativ aus.