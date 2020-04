Eingeschleppter Käfer könnte Allergiker erlösen

Experten um Urs Schaffner vom Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) in Delémont (Schweiz) berechneten, dass die Behandlung eines einzigen Ragweed-Allergikers zur Blüte- und Pollensaison im Schnitt gut 550 Euro kostet und insgesamt in Europa jedes Jahr 7,4 Milliarden Euro verschlingt.