Österreichs Ocean-Race-Projekt saß in Karibik fest

Die Rennyacht „Sisi“ des „The Austrian Ocean Race Project“ ist seit Samstag auf dem Weg von Philipsburg auf der Karibikinsel Sint Maarten in die Niederlande. Zwei Mann der Crew saßen nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie wochenlang fest, begaben sich in Quarantäne und traten nun die Heimreise an. Die Atlantiküberquerung wird zwanzig Tage dauern, Zielhafen ist Scheveningen in den Niederlanden.