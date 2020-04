„Coronakonforme“ Tennis-Tour mit Deutschen geplant

Österreichs Tennis-Verband (ÖTV) will am Montag gemeinsam mit dem Deutschen Tennis-Bund (DTB) den Plan für eine Turnier-Serie in der Coronavirus-Krise präsentieren! Teilnehmen sollen unter anderem Profis wie ÖTV-Star Dominic Thiem oder der Deutsche Jan-Lennard Struff. „Damit diese Spieler weiterhin Matchpraxis haben können - allerdings coronakonform“, erklärte DTB-Vizepräsident Dirk Hordorff am Sonntag.