Grenzöffnung für Touristen: Ministerium skeptisch

Tourismusministerin Köstinger hatte erst am Sonntag mit der Aussage, Ferientourismus im Sommer sei durchaus geplant, für Aufsehen gesorgt. Den Österreichern blieben die Einschränkungen der Reisefreiheit in den nächsten Monaten noch erhalten, doch gebe es bei positiven Entwicklungen bei Ländern, die „auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland“, durchaus „die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt“, so Köstinger. Deutschland diskutiert derzeit eine Lockerung der Corona-Mßnahmen, da sich die Ausbreitung der Epidemie deutlich verlangsamt hat.