Tiroler (18) mit voller Wucht von Auto erfasst

Fataler Verkehrsunfall am Samstagnachmittag in Aldrans! Ein 18-Jähriger ist von einem Auto erfasst und erheblich verletzt worden. Er befand sich zuvor in einem Linienbus, dessen Lenker (48) ihn - weil er den Knopf zum Aussteigen zu spät betätigt hatte - außerhalb des Haltestellenbereichs ausstiegen ließ.