Österreicher zeigen nun wieder mehr Optimismus

77 Prozent der 1000 am Donnerstag befragten Über-16-Jährigen glauben, dass Österreich das Coronavirus im Griff hat, und 81 Prozent meinen, dass hierzulande ein besseres Corona-Management gemacht wird als in den meisten anderen Ländern der EU. Dennoch gaben 53 Prozent an, dass sich ihre Lebensqualität durch die Maßnahmen verschlechtert habe.