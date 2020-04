McLaren-Teamchef: „F1 muss dringend etwas ändern“

McLaren-Teamchef Andreas Seidl hält die Corona-Krise für einen „finalen Weckruf“ für die Formel 1. In einer Video-Konferenz am Mittwoch bekräftigte der 44-jährige Deutsche die Notwendigkeit von weiteren Sparmaßnahmen, um das Überleben der Motorsport-Königsklasse zu garantieren. In der Blase Formel 1 werde manchmal ignoriert, was draußen passiere, betonte Seidl: „Wir müssen dringend etwas ändern.“