Amazon droht Frankreich mit Schließung der Lager

„Wir sind über das Gerichtsurteil verwundert angesichts der Beweise, die wir in Bezug auf die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter erbracht haben“, teilte Amazon am Mittwoch mit. Der Konzern könnte deshalb gezwungen sein, die Tätigkeiten in seinen Vertriebszentren in Frankreich einzustellen.