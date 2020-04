Salzburg: „Werden so schnell wie möglich starten“

Auch Tabellenführer LASK will schon am „kommenden Montag das Training wieder aufnehmen“, wie die Linzer am Mittwochabend mitteilten. „Die Thematik ob und wann es Spiele geben kann, ist Gegenstand der morgigen Klubkonferenz“, verwies LASK-Präsident Siegmund Gruber zudem auf Donnerstag, an dem Rahmenbedingungen für die Fortsetzung der Meisterschaft festgelegt werden könnten.