Salzburg wird Rockys Horror nicht so schnell los

Gezeigt wird zudem der zeitgenössische Opernthriller „Anthropozän“ von Stuart MacRae, diese kontinentaleuropäische Erstaufführung wäre schon im Mai 2020 geplant gewesen. Eröffnet wird die Opernsaison mit Paul Abrahams Jazzoperette „Die Blume von Hawaii“. Das Programm 2020/21 beinhaltet auch die Österreichische Erstaufführung „Der Schuh des Manitu“ von Michael Bully Herbig, als Musical produziert vom Salzburger Landestheater und in der Regie von Andreas Gergen. Die Premiere findet am Deutschen Theater München statt, ab Jänner ist die Westernparodie in Salzburg zu sehen. Aber das ist freilich noch lange nicht alles. „´Der Schuh des Manitu´ zeigt, dass wir das Thema nicht dogmatisch auslegen. Aber auch da überlegt sich die Hauptfigur, was sie in ihrem Leben erreichen will. Insofern passt es auch auf ´Heimkehr zum Ich´“, sagte Intendant von Maldeghem.