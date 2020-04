Familie wünscht Rudl alles Gute zum 78. Geburtstag

„Denken ganz fest an dich“

Seine Frau Thilde und sein Sohn Rudl mit Verena, Michael und Thomas senden Rudl über die „Krone“ eine liebe Botschaft: „Seit mittlerweile vier Wochen können wir dich nun schon nicht besuchen, was uns allen sehr schwer fällt. Noch schmerzhafter ist es für uns, dass wir auch an deinem Ehrentag nicht mit dir gemeinsam feiern können.“