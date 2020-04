Krise für Veranstalter so groß, wie noch nie

„Die Kosten bleiben“

Seitens der gewerblichen Kulturschaffenden stellt Peter Lindner, Gründer und Kopf von „Lindner Music“, der „Tiroler Krone“ seine Sicht der Situation dar: „Ich habe, so wie viele andere in meiner Branche, derzeit kein Einkommen. Die laufenden Kosten bleiben uns allen aber trotzdem.“ Seine Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit und der Erhalt der Lager, in denen das technische Equipment liegt, müsse finanziert werden.