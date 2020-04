Erste Löscherfolge bei Bränden nahe Tschernobyl

Brände gefährlich nahe an Schutzhülle

Mit schwerer Technik hätten Ingenieure insgesamt 110 Kilometer Brandschneisen gegraben. In der Nacht zum Dienstag hätten auch Regenfälle die Löscharbeiten begünstigt, hieß es. Doch die Umweltorganisation Greenpeace hegt Zweifel an den offiziellen Aussagen. So sei ein Brand bis auf einen Kilometer an die Schutzhülle um das frühere Atomkraftwerk herangerückt. Als Quelle für die Behauptung dienten aktuelle Satellitenbilder.