Notfall-Plan für die steirischen Benzinbrüder

Formel 1 entscheidend

„Alles hängt wohl an der Entscheidung rund um das Formel 1-Rennen in Spielberg“, schätzt Pilot Günther Knobloch, Fahrer-Vertreter in der AMF, des österreichischen Motorsportverbandes. „Kann die Formel 1 starten, fahren auch wir.“ Aller Tage Abend im Rallye-Jahr sieht „Knobi“ trotz Corona noch nicht. „Klar, es muss von der Regierung grünes Licht geben, sonst geht kein Veranstalter das Risiko ein. Aber bei einer Rallye wäre, sofern sich die Fans dran halten, entlang der Strecke das Abstandhalten möglich.“ Zudem gibt’s die Chance einer verkürzten Saison. „Man müsste nur das Streichresultat weglassen. Dann gingen sich heuer noch drei, vier Rennen aus.“ Denn es ist nach wie vor möglich, dass etwa die abgesagte Rebenland-Rallye in den Herbst verlegt wird.