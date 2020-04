Linzer entwickeln mit Lenzing Mund-Nasen-Schutz

Weberei in Linz derzeit noch voll ausgelastet

Die Produktion in Landeck war durch positiv getestete Corona-Fälle in der Belegschaft immer wieder dezimiert. „Ab nächster Woche werden wir dort wieder voll besetzt sein“, so Schopf. Während bei Vossen die Nachfrage enorm eingebrochen ist, nur noch für zwei Monate Aufträge im Haus sind. Die Weberei in Linz ist derzeit noch voll ausgelastet.